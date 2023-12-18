Украинские спецназовцы уничтожили российский "Солнцепёк" на левом берегу Херсона
Украинские спецназовцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в Херсонской области после того, как она атаковала украинские позиции. Уничтожение было задокументировано видео с беспилотника.
В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что сильные морозы не приведут к отключению электроэнергии, объясняя возможные отключения обстрелами или стихийными бедствиями.
"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".
Украина вместе со своими партнерами должна увеличить производство оружия - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба подчеркивает необходимость увеличения производства оружия с союзниками в ответ на российскую войну.
В бучанском храме Петра и Павла впервые провели литургию на украинском языке
В храме Петра и Павла в Буче состоялась первая литургия на украинском языке после официального присоединения к Православной Церкви Украины, о чем сообщил Бучанский городской совет. Отец Исаак поздравил всех присутствующих на богослужении на украинском языке, выразив благодарность защитникам страны.
Ударили ракетой, из "Ураганов" и артиллерии: россияне за сутки атаковали 7 населенных пунктов Донетчины
Российские войска атаковали семь населенных пунктов Донецкой области. Зафиксировано десять обстрелов гражданских объектов с применением ракет, "Ураганов" и артиллерии.
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
В компании-производителе рыбных консервов указывают, что наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки.
В Техасе разыскивают осужденного за сексуальные преступления, который сбежал из тюрьмы
Роберт Янси-младший, приговоренный к пожизненному заключению педофил, сбежал из техасской тюрьмы, его автомобиль заметили в округе Виктория. Его мать арестовали позже тем же вечером.
Госпогранслужба: россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области
россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
На левом берегу Херсонщины ВСУ удерживают свои оборонительные позиции - Гуменюк
Украинские войска удерживают оборонительные позиции на левом берегу Херсонской области, прорывов противника не зафиксировано, сообщает спикер АП по вопросам АТО Наталья Гуменюк. Противник продолжает обстрелы и давление на правом берегу, пытается штурмовать и сталкивается с внутренними разногласиями.