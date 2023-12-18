Украинские спецназовцы уничтожили российский "Солнцепёк" на левом берегу Херсона

На Херсонщине украинские военные уничтожили российский ТОС-1А "Сонцепёк", который обстреливал позиции Сил обороны в районе Крынок. Об этом со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Сонцепёк".

Из огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонщины.

Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по вражеской цели и уничтожили "Сонцепёк" - резюмировали в ССО.

Военные также выложили видео с дрона, который зафиксировал уничтожение российской техники.

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Справочно

ТОС-1А "Солнцепёк" - это тяжелая огнеметная система 220-мм калибра. Она построена на шасси танка Т-72 и создана на основе ТОС-1 "Буратино".

Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды, которые имеют длину 3700 мм и вес 217 кг. Эти реактивные снаряды состоят из головной части термобарического или зажигательного действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя.

Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет примерно 6 км.

Напомним,

В Генеральном штабе заявили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 347 160 человек, 5783 танков и сотен единиц военной техники.

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