На левом берегу Херсонщины ВСУ удерживают свои оборонительные позиции - Гуменюк

На левом берегу Херсонской области украинские военные продолжают держать позиции, не давая врагу прорвать оборону. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Этой ночью основное направление работы вражеских сил было по правому берегу Херсонщины. Что касается левого берега, там мы продолжаем удерживать позиции, несмотря на попытки врага делать время от времени штурмовые проходы и проверять на прочность нашу оборону - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

В целом враг не прекращал артиллерийские обстрелы и пытался давить на жителей правобережья Херсонщины. Также время от времени оккупанты осуществляют обстрелы с Кинбурнской косы, пытаясь держать в напряжении Очаковскую и Куцюрубскую громады.

Также в зоне ответственности Сил обороны юга фиксируют то, что враг периодически подтягивает резервы. Наблюдается присутствие как десантно-штурмовых подразделений, так и недавно мобилизованных.

По словам Гуменюк, между ними часто возникают споры. "У них внутренний раздор, очень очевидный... однако время от времени у них возникает соревнование за то, кто будет результативным на своем отрезке ответственности. И в таком случае они соревнуются по результативности именно штурмовых действий, но шанса наши подразделения им не дают",- сказала она.

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