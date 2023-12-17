ВСУ получили новые дальнобойные дроны AQ 400 Scythe

Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. Об этом говорится в официальном заявлении фирмы, пишет Defence Blog, передает УНН.

Детали

Начальный объем производства дронов такого типа составляет 100 единиц. Компания стремится увеличить темпы до 500 БпЛА в месяц.

AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 32 килограммов. Есть также возможность увеличить нагрузку до 70 кг, уменьшив дальность полета.

Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапульт. Среди особенностей этих БпЛА также называют называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.

Контекст

Terminal Autonomy наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые компоненты за пределами Украины, прежде всего в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.