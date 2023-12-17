ВСУ получили новые дальнобойные дроны AQ 400 Scythe
Киев • УНН
Украинские военные получили первую партию новых беспилотников дальнего радиуса действия AQ 400 Scythe от компании Terminal Autonomy, начальный объем производства которых составляет 100 единиц, а в дальнейшем планируется увеличить до 500 в месяц. Дроны имеют дальность полета 750 км и грузоподъемность до 32 кг.
Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. Об этом говорится в официальном заявлении фирмы, пишет Defence Blog, передает УНН.
Детали
Начальный объем производства дронов такого типа составляет 100 единиц. Компания стремится увеличить темпы до 500 БпЛА в месяц.
AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 32 килограммов. Есть также возможность увеличить нагрузку до 70 кг, уменьшив дальность полета.
Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапульт. Среди особенностей этих БпЛА также называют называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.
Контекст
Terminal Autonomy наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые компоненты за пределами Украины, прежде всего в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.
ВСУ получили новые дальнобойные дроны AQ 400 Scythe
Украинские военные получили первую партию новых беспилотников дальнего радиуса действия AQ 400 Scythe от компании Terminal Autonomy, начальный объем производства которых составляет 100 единиц, а в дальнейшем планируется увеличить до 500 в месяц. Дроны имеют дальность полета 750 км и грузоподъемность до 32 кг.
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