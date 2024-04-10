В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  110035 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  112590 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  112927 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107151 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  113023 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110047 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137888 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129508 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  166104 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130656 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  500369 просмотра

В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 домов, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.

Война •   •  12796 просмотра
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.

Война •   •  13007 просмотра
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.

Война •   •  13513 просмотра
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.

Война •   •  14243 просмотра
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  14811 просмотра
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.

Война •   •  26371 просмотра
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.

Война •   •  26407 просмотра
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.

Война •   •  25457 просмотра
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб

Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.

Война •   •  29117 просмотра
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.

Война •   •  70720 просмотра
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ