В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив 7 домов, попав в пункт несокрушимости, сотовые вышки, один человек получил ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Михайловку, Монастырское, Понятовку, Красный Маяк, Кизомыс, Новоалександровку, Ромашково, Томину Балку, Днепровское, Садовое, Янтарное, Антоновку, Камышаны и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов.

Были зафиксированы попадания в пункт несокрушимости, сотовые вышки, магазин и частный автомобиль. Из-за российской агрессии один человек получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

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