На Херсонщине оккупанты сбросили шесть авиабомб на больницу, несколько медиков получили контузии
Киев • УНН
Оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб на учреждение здравоохранения в Бериславе Херсонской области. Персонал больницы успел эвакуироваться в укрытие, несколько медиков получили контузии.
Армия рф сбросила шесть управляемых авиабомб на учреждение здравоохранения в Херсонской области, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
российские войска 25 января атаковали из авиации Берислав, что на Херсонщине.
"Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили на учреждение здравоохранения. Персонал больницы успел укрыться в укрытии. Предварительно, несколько медиков получили контузии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОВА показали последствия "прилетов".
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