На Херсонщині окупанти скинули шість авіабомб на лікарню, кілька медиків отримали контузії
Київ • УНН
Окупанти скинули шість керованих авіабомб на заклад охорони здоров'я у Бериславі Херсонської області. Персонал лікарні встиг евакуюватися в укриття, кілька медиків отримали контузії.
Армія рф скинула шість керованих авіабомб на заклад охорони здоровʼя у Херсонській області, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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російські війська 25 січня атакували з авіації Берислав, що на Херсонщині.
"Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ОВА показали наслідки "прильотів".
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