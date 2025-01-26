На Херсонщині окупанти скинули шість авіабомб на лікарню, кілька медиків отримали контузії

Армія рф скинула шість керованих авіабомб на заклад охорони здоровʼя у Херсонській області, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

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російські війська 25 січня атакували з авіації Берислав, що на Херсонщині.

"Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОВА показали наслідки "прильотів".

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