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На Херсонщині окупанти скинули шість авіабомб на лікарню, кілька медиків отримали контузії

На Херсонщині окупанти скинули шість авіабомб на лікарню, кілька медиків отримали контузії

Київ • УНН

 • 39412 перегляди

Окупанти скинули шість керованих авіабомб на заклад охорони здоров'я у Бериславі Херсонської області. Персонал лікарні встиг евакуюватися в укриття, кілька медиків отримали контузії.

Армія рф скинула шість керованих авіабомб на заклад охорони здоровʼя у Херсонській області, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

російські війська 25 січня атакували з авіації Берислав, що на Херсонщині.

"Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.  Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОВА показали наслідки "прильотів".

На Херсонщині росіяни вдарили з дрона по маршрутці: є постраждалий20.01.25, 11:07 • 25621 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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khersonХерсон

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