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На Херсонщині росіяни вдарили з дрона по маршрутці: є постраждалий

Київ • УНН

 • 25621 перегляди

Окупанти завдали ударів по Текстильному, Миловому та Степанівці Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та поранено двох мирних жителів.

У Херсонській області російські війська з ранку атакували три населені пункти, у тому числі з дрона поцілили по маршрутці, відомо про постраждалих, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"російські війська атакували з дрона маршрутне таксі у Текстильному. Наразі відомо про одного постраждалого. У 56-річного чоловіка – вибухова травма, множинні уламкові поранення обличчя та шиї. Потерпілому надали меддопомогу на місці", - повідомили в ОВА.

Перед цим в ОВА повідомили, що росіяни з самого ранку вдарили по Миловому. Через "прильоти" пошкоджено кілька приватних будинків та Пункт Незламності. Обійшлося без жертв.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, також з самого ранку росіяни обстріляли Степанівку. Внаслідок "прильоту" на подвірʼя в оселі потрощило дах, фасад, вибило шибки. "39-річну жінку, яка потрапила під ворожий удар, "швидка" забрала до лікарні", - зазначив Прокудін.

Доповнення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами у регіоні, за даними голови ОВА, опинилися 32 населені пункти, у тому числі Херсон.

російські військові, за словами Прокудіна, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1  людина загинула, ще 2 -  дістали поранення", - вказав голова ОВА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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