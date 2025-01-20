В Херсонской области россияне ударили из дрона по маршрутке: есть пострадавший

В Херсонской области российские войска с утра атаковали три населенных пункта, в том числе с дрона попали по маршрутке, известно о пострадавших, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские войска атаковали с дрона маршрутное такси в Текстильном. Известно об одном пострадавшем. У 56-летнего мужчины - взрывная травма, множественные осколочные ранения лица и шеи. Пострадавшему оказали медпомощь на месте", - сообщили в ОВА.

Перед этим в ОВА сообщили, что россияне с самого утра ударили по Миловому. Из-за "прилетов" повреждены несколько частных домов и Пункт Несокрушимости. Обошлось без жертв.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, также с самого утра россияне обстреляли Степановку. В результате "прилета" во двор в доме разбило крышу, фасад, выбило стекла. "39-летнюю женщину, которая попала под вражеский удар, "скорая" забрала в больницу", - отметил Прокудин.

Дополнение

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в регионе, по данным главы ОВА, оказались 32 населенных пункта, в том числе Херсон.

российские военные, по словам Прокудина, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты изувечили частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - указал глава ОВА.