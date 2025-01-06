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На Херсонщине мужчина подорвался на взрывном устройстве: состояние тяжелое

На Херсонщине мужчина подорвался на взрывном устройстве: состояние тяжелое

Киев  •  УНН

 • 996 просмотра

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В поселке Высокополье 43-летний мужчина получил тяжелые травмы из-за детонации взрывного устройства. Пострадавший в критическом состоянии с минно-взрывной травмой и частичной ампутацией конечностей.

На Херсонщине мужчина пострадал из-за взрыва опасного предмета. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

В поселке Высокополье 43-летний местный житель получил серьезные травмы в результате детонации взрывного устройства. 

По информации, пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми ранениями. Его травмы включают минно-взрывную травму, частичную ампутацию бедер и кисти, осколочные ранения лица. Состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое. 

Инцидент напоминает об опасности, которую представляют оставленные взрывные устройства на территориях, пострадавших от боевых действий.

Оккупанты с утра атакуют пригороды Херсона: уже 4 раненых4 янв. 2025, 09:45 • 24432 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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