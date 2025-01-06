На Херсонщине мужчина подорвался на взрывном устройстве: состояние тяжелое
Киев • УНН
В поселке Высокополье 43-летний мужчина получил тяжелые травмы из-за детонации взрывного устройства. Пострадавший в критическом состоянии с минно-взрывной травмой и частичной ампутацией конечностей.
На Херсонщине мужчина пострадал из-за взрыва опасного предмета. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
В поселке Высокополье 43-летний местный житель получил серьезные травмы в результате детонации взрывного устройства.
По информации, пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми ранениями. Его травмы включают минно-взрывную травму, частичную ампутацию бедер и кисти, осколочные ранения лица. Состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое.
Инцидент напоминает об опасности, которую представляют оставленные взрывные устройства на территориях, пострадавших от боевых действий.
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