Оккупанты с утра атакуют пригороды Херсона: уже 4 раненых
Киев • УНН
Оккупанты нанесли серию ударов по пригородам Херсона, ранив четырех мирных жителей в возрасте от 43 до 71 года. Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы и находятся в состоянии средней тяжести.
В Херсонской области российские войска утром 4 января нанесли ряд ударов с беспилотников по Антоновке, в результате вражеских атак четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава ВГА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
В результате удара по Антоновке 71-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас он госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 43-летнего мужчину из Антоновки. У него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей.
Еще один пострадавший, как сообщается, 65-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Состояние пострадавшего средней тяжести.
К медикам обратилась и 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом левой голени. Сейчас пострадавшая госпитализирована.
Дополнение
По данным Херсонской ОВА, накануне, 3 января, российские войска обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак повреждено 23 дома и инфраструктура, 8 человек получили ранения.
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