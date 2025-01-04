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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабные атаки рф на Черниговщине: 100 взрывов за сутки и тройной удар по областному центру

Масштабные атаки рф на Черниговщине: 100 взрывов за сутки и тройной удар по областному центру

Киев  •  УНН

 • 2056 просмотра

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За сутки оккупанты нанесли 32 удара по Черниговской области, используя различные виды вооружения. В результате атак повреждены жилые дома в нескольких районах, зафиксированы пожары.

российские войска в прошлые сутки, 3 января, нанесли 32 удара по Черниговской области. В частности, атаковали  Чернигов, вероятно, ракетами "Искандер-М". Зафиксированы повреждения в нескольких районах. Об этом в субботу сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН

Только за прошедшие сутки враг нанес 32 удара по Черниговщине. 100 взрывов. Чтобы террorizировать область, россияне используют артиллерию, минометы, БПЛА, КАБы

- написал Чаус. 

Вчера враг нанес тройной удар по Чернигову, вероятно, ракетами "Искандер-М".

Вечером был обстрел населенного пункта в Новгород-Северском районе. Вероятно, КАБами. Повреждены около 5 домов.

В Корюковском районе было попадание БПЛА. В 4 домах повреждены окна. Загорелось сено.

Уже под утро зафиксировали удар БПЛА в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственное строение.

"Враг коварен. Бьет по людям, по жилым домам. Не игнорируйте сигналов воздушной тревоги", - добавил Чаус.

Удар по Чернигову: погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка3 янв. 2025, 19:36 • 30894 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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