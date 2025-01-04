Масштабные атаки рф на Черниговщине: 100 взрывов за сутки и тройной удар по областному центру
Киев • УНН
За сутки оккупанты нанесли 32 удара по Черниговской области, используя различные виды вооружения. В результате атак повреждены жилые дома в нескольких районах, зафиксированы пожары.
российские войска в прошлые сутки, 3 января, нанесли 32 удара по Черниговской области. В частности, атаковали Чернигов, вероятно, ракетами "Искандер-М". Зафиксированы повреждения в нескольких районах. Об этом в субботу сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Только за прошедшие сутки враг нанес 32 удара по Черниговщине. 100 взрывов. Чтобы террorizировать область, россияне используют артиллерию, минометы, БПЛА, КАБы
Вчера враг нанес тройной удар по Чернигову, вероятно, ракетами "Искандер-М".
Вечером был обстрел населенного пункта в Новгород-Северском районе. Вероятно, КАБами. Повреждены около 5 домов.
В Корюковском районе было попадание БПЛА. В 4 домах повреждены окна. Загорелось сено.
Уже под утро зафиксировали удар БПЛА в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственное строение.
"Враг коварен. Бьет по людям, по жилым домам. Не игнорируйте сигналов воздушной тревоги", - добавил Чаус.
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