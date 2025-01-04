Масштабні атаки рф на Чернігівщині: 100 вибухів за добу та потрійний удар по обласному центру
Київ • УНН
За добу окупанти завдали 32 удари по Чернігівській області, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки у кількох районах, зафіксовано пожежі.
російські війська минулї доби, 3 січня, завдали 32 удари по Чернігівській області. Зокрема атакував Чернігів імовірно ракетами "Іскандер-М". Зафіксовано пошкодження у кількох районах. Про це у суботу повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус, передає УНН.
Лише за минулу добу ворог завдав 32 удари по Чернігівщині. 100 вибухів. Щоб тероризувати область, росіяни використовують артилерію, міномети, БпЛА, КАБи
Вчора ворог наніс потрійний удар по Чернігову, імовірно ракетами "Іскандер-М".
Увечері був обстріл населеного пункту в Новгород-Сіверському районі. Імовірно, КАБами. Пошкоджені близько 5 домівок.
У Корюківському районі було влучання БпЛА. У 4 будинках пошкоджені вікна. Загорілося сіно.
Вже під ранок зафіксували удар БПЛА у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду.
"Ворог підступний. Б’є по людях, по житлових будинках. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - додав Чаус.
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