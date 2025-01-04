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Масштабні атаки рф на Чернігівщині: 100 вибухів за добу та потрійний удар по обласному центру

Київ • УНН

 • 28953 перегляди

За добу окупанти завдали 32 удари по Чернігівській області, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки у кількох районах, зафіксовано пожежі.

російські війська минулї доби, 3 січня, завдали 32 удари по Чернігівській області. Зокрема атакував  Чернігів імовірно ракетами "Іскандер-М". Зафіксовано пошкодження у кількох районах. Про це у суботу повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус, передає УНН

Лише за минулу добу ворог завдав 32 удари по Чернігівщині. 100 вибухів. Щоб тероризувати область, росіяни використовують артилерію, міномети, БпЛА, КАБи

- написав Чаус. 

Вчора ворог наніс потрійний удар по Чернігову, імовірно ракетами "Іскандер-М".

Увечері був обстріл населеного пункту в Новгород-Сіверському районі. Імовірно, КАБами. Пошкоджені близько 5 домівок.

У Корюківському районі було влучання БпЛА. У 4 будинках пошкоджені вікна. Загорілося сіно.

Вже під ранок зафіксували удар БПЛА у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду.

"Ворог підступний. Б’є по людях, по житлових будинках. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - додав Чаус.

Удар по Чернігову: загинув доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка03.01.25, 21:36 • 39339 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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chernihivЧернігів

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