Окупанти від ранку атакують передмістя Херсона: вже 4 поранених

У Херсонській області російські війська вранці 4 січня завдали низки ударів із безпілотників по Антонівці, внаслідок ворожих атак поранення отримали чотири людини. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Через удар по Антонівці мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік. Наразі він ушпиталений. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

Також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 43-річного чоловіка з Антонівки. У нього відкритий перелом та обширні рвані рани нижніх кінцівок.

Ще один постраждалий, як повідомляється, 65-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Стан потерпілого середньої тяжкості.

До медиків звернулась і 62-річна жінка. В неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом лівої гомілки. Наразі потерпілу ушпиталено.

Доповнення

За даними Херсонської ОВА, минулої доби, 3 січня, російські війська обстріляли 39 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено 23 будинки та інфраструктуру, 8 людей отримали поранення.

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