На Херсонщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої: стан важкий

На Херсонщині чоловік постраждав через вибух небезпечного предмета. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

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У селищі Високопілля 43-річний місцевий мешканець зазнав серйозних травм внаслідок детонації вибухового пристрою.

За інформацією, постраждалого доставили до медичного закладу з важкими пораненнями. Його травми включають мінно-вибухову травму, часткову ампутацію стегон та кисті, уламкові поранення обличчя. Стан постраждалого лікарі оцінюють як критичний.

Інцидент нагадує про небезпеку, яку становлять залишені вибухові пристрої на територіях, що постраждали від бойових дій.

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