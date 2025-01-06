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На Херсонщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої: стан важкий

Київ • УНН

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У селищі Високопілля 43-річний чоловік отримав важкі травми через детонацію вибухового пристрою. Постраждалий у критичному стані з мінно-вибуховою травмою та частковою ампутацією кінцівок.

На Херсонщині чоловік постраждав через вибух небезпечного предмета. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

У селищі Високопілля 43-річний місцевий мешканець зазнав серйозних травм внаслідок детонації вибухового пристрою. 

За інформацією, постраждалого доставили до медичного закладу з важкими пораненнями. Його травми включають мінно-вибухову травму, часткову ампутацію стегон та кисті, уламкові поранення обличчя. Стан постраждалого лікарі оцінюють як критичний. 

Інцидент нагадує про небезпеку, яку становлять залишені вибухові пристрої на територіях, що постраждали від бойових дій.

Окупанти від ранку атакують передмістя Херсона: вже 4 поранених04.01.25, 11:45 • 26402 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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