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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине из-за российских атак два человека погибли, еще шестеро ранены

На Херсонщине из-за российских атак два человека погибли, еще шестеро ранены

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 05:48  •  1057 просмотра

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В результате обстрелов и авиаударов рф по Херсонской области 4 октября погибли два человека, шестеро ранены. Повреждены 17 частных домов, сельхозпредприятие, газораспределительная станция и другие объекты.

В Херсонской области за минувшие сутки, 4 октября, в результате российских атак два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Понятовка, Широкая Балка, Станислав, Новоалександровка, Берислав, Антоновка, Новоберислав, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Белозерка, Камышаны, Львов и город Херсон,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что российские военные попали в сельхозпредприятие; из-за обстрелов жилых кварталов населенных пунктов области повреждены 17 частных домов. Также оккупанты повредили газораспределительную станцию, складские помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

россияне в Николаеве атаковали инфраструктурный объект - ОВА5 октября 2024, 05:09 • 4825 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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