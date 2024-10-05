На Херсонщине из-за российских атак два человека погибли, еще шестеро ранены
Киев • УНН
В результате обстрелов и авиаударов рф по Херсонской области 4 октября погибли два человека, шестеро ранены. Повреждены 17 частных домов, сельхозпредприятие, газораспределительная станция и другие объекты.
В Херсонской области за минувшие сутки, 4 октября, в результате российских атак два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Понятовка, Широкая Балка, Станислав, Новоалександровка, Берислав, Антоновка, Новоберислав, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Белозерка, Камышаны, Львов и город Херсон,
Детали
Также отмечается, что российские военные попали в сельхозпредприятие; из-за обстрелов жилых кварталов населенных пунктов области повреждены 17 частных домов. Также оккупанты повредили газораспределительную станцию, складские помещения и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.
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