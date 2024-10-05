На Херсонщині через російські атаки двоє людей загинули, ще шестеро поранені
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів та авіаударів рф по Херсонській області 4 жовтня загинуло двоє людей, шестеро поранено. Пошкоджено 17 приватних будинків, сільгосппідприємство, газорозподільну станцію та інші об'єкти.
У Херсонській області за минулу добу, 4 жовтня, внаслідок російських атак двоє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександ Прокудін, пише УНН.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та місто Херсон,
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Також зазначається, що російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.
росіяни у Миколаєві атакували інфраструктурний обʼєкт - ОВА05.10.24, 08:09 • 32042 перегляди