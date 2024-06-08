На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

Армия РФ за прошедшие сутки обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены объект критической инфраструктуры, многоэтажка и семь частных домов. Один человек ранен. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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По информации, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Томина Балка, Антоновка, гигантское, Ивановка, Чайкино, Берислав, Давидов Брод, Бургунка, Новоберислав, Михайловка, Монастырское, Дудчаны, веселое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, гаражные помещения и хозяйственную постройку.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

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