На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  144927 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  116829 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  119537 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  110480 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  89274 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  73468 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76360 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114150 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111922 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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6 июня 2024, 12:09  •  113908 просмотра

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7 июня 2024, 06:57  •  133850 просмотра

На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

В Херсонской области российская армия обстреляла 15 населенных пунктов, повредив объект критически важной инфраструктуры, высотное здание и семь частных домов, в результате чего один человек получил ранения.

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На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"

Ночью силы ПВО сбили два "шахида" над Днепропетровской областью, один в Днепре, другой в Синельниковском районе.

Общество •   •  12238 просмотра
Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"

В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".

политика •   •  13356 просмотра
В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney

Россия включила пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.

Война •   •  13425 просмотра
Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney

В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник

Энергоатом подключил энергоблок, находившийся в ремонте, к электросети на 10 дней раньше запланированного срока, добавив в систему 1000 МВт мощности.

Экономика •   •  14997 просмотра
В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник

Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.

Война •   •  15400 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 517 290 человек личного состава и 7843 танков.

Война •   •  22256 просмотра
Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 290 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  21490 просмотра
Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

В ночь на 8 июня во многих местах оккупированного Россией Крыма, включая Балаклаву, Севастополь и Керчь, были зафиксированы громкие взрывы.

Война •   •  22783 просмотра
Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

Украина и Япония завершают работу над соглашением о сотрудничестве в полном восстановлении экономики Украины и инфраструктуры в течение следующих 10 лет.

Война •   •  22724 просмотра
NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению