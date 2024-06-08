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На Херсонщині через обстріли одна людина дістала поранення – ОВА

На Херсонщині через обстріли одна людина дістала поранення – ОВА

Київ • УНН

 • 35976 перегляди

У Херсонській області російська армія обстріляла 15 населених пунктів, пошкодивши об'єкт критично важливої інфраструктури, висотну будівлю і сім приватних будинків, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Армія РФ минулої доби обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, багатоповерхівка та сім приватних будинків. Одна людина поранена. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Томина Балка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Чайкине, Берислав, Давидів Брід, Бургунка, Новоберислав, Михайлівка, Монастирське, Дудчани, Веселе та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, гаражні приміщення та господарчу споруду.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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