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На Херсонщине обесточены три населенных пункта

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области обесточены три населенных пункта: Берислав, Шляховое, Томарино. Восстановить электроснабжение обещают не раньше следующего утра. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

На Херсонщине обесточены три населенных пункта

Цитата

“Берислав, Шляховое, Томарино — обесточены. К сожалению, до утра электроснабжение не удастся восстановить. С утра энергетики возьмутся за работу, чтобы в кратчайшие сроки устранить неисправности”, — пообещал Прокудин.

Дополнительно

Утром 25 октября Берислав Херсонской области подвергся вражескому авиаудару. А к вечеру город оккупанты атаковали из артиллерии. Во время последнего обстрела в Бериславе погиб подросток.

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