На Херсонщине обесточены три населенных пункта

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“Берислав, Шляховое, Томарино — обесточены. К сожалению, до утра электроснабжение не удастся восстановить. С утра энергетики возьмутся за работу, чтобы в кратчайшие сроки устранить неисправности”, — пообещал Прокудин.

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Утром 25 октября Берислав Херсонской области подвергся вражескому авиаудару. А к вечеру город оккупанты атаковали из артиллерии. Во время последнего обстрела в Бериславе погиб подросток.

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