На Херсонщине обесточены три населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области обесточены три населенных пункта: Берислав, Шляховое, Томарино. Восстановить электроснабжение обещают не раньше следующего утра. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Берислав, Шляховое, Томарино — обесточены. К сожалению, до утра электроснабжение не удастся восстановить. С утра энергетики возьмутся за работу, чтобы в кратчайшие сроки устранить неисправности”, — пообещал Прокудин.
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Утром 25 октября Берислав Херсонской области подвергся вражескому авиаудару. А к вечеру город оккупанты атаковали из артиллерии. Во время последнего обстрела в Бериславе погиб подросток.
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