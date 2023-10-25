З-під завалів дістали жертву: рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Берислав
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Під час пошукової операції на місці авіаційного удару рф по Бериславу Херсонської області з-під завалів будинку рятувальники дістали місцевого жителя. Однак, він отримав травми несумісні з життям. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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«Зранку російські війська завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Після одного з авіаційних ударів повністю зруйновано житловий будинок, під завалами якого знаходився власник. Рятувальники, прибувши на місце події, розпочали пошукові роботи. Чоловіка вдалось дістати, але через сильну руйнацію будинку він отримав травми, несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Берислав Херсонської області вранці зазнав ворожого авіаудару.
По Херсонщині росіяни за добу випустили 35 КАБів, з них уночі - 13.