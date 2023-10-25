Из-под завалов достали жертву: спасатели показали последствия вражеской атаки на Берислав

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«Утром российские войска нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. После одного из авиационных ударов полностью разрушен жилой дом, под завалами которого находился владелец. Спасатели, прибыв на место происшествия, начали поисковые работы. Мужчину удалось достать, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Напомним

Берислав Херсонской области утром подвергся вражескому авиаудару.

По Херсонщине россияне за сутки выпустили 35 КАБов, из них ночью - 13.