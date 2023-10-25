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Из-под завалов достали жертву: спасатели показали последствия вражеской атаки на Берислав

Киев • УНН

 • 98058 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Во время поисковой операции на месте авиационного удара рф по Бериславу Херсонской области из-под завалов дома спасатели достали местного жителя. Однако, он получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Из-под завалов достали жертву: спасатели показали последствия вражеской атаки на Берислав

Цитата

«Утром российские войска нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. После одного из авиационных ударов полностью разрушен жилой дом, под завалами которого находился владелец. Спасатели, прибыв на место происшествия, начали поисковые работы. Мужчину удалось достать, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Напомним

Берислав Херсонской области утром подвергся вражескому авиаудару.

По Херсонщине россияне за сутки выпустили 35 КАБов, из них ночью - 13.

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