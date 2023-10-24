У Херсоні викрили на "відмиванні коштів" директорку "Херсонтеплоенерго" та двох її підлеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру директорці комунального підприємства "Херсонтеплоенерго" та двом її підлеглим. За даними слідства зловмисниці намагалися привласнити понад 5 млн гривень, що належали підприємству. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору, головному бухгалтеру та голові профспілкової організації одного з комунальних підприємств обласного центру”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
Деталі
За даними ДБР мова йде про очільницю комунального підприємства "Херсонтеплоенерго".
Їй та ще двом підозрюваним у справі інкримінують зловживання службовим становищем, у зв’язку зі спробою присвоєння грошей підприємства. За даними слідства, директор підприємства залучив своїх підлеглих до плану перерахунку грошей підприємства спочатку як професійних внесків на рахунок профспілки у банку обслуговування, а потім вже з профспілкового рахунку — на власні.
Стверджується, що відповідні документи підписувала Голова профспілкової організації. Далі, на їх підставі, головний бухгалтер оформлювала платіжні доручення та виплату грошей на особисті рахунки поплічниць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переклали відповідальність на смертельно хворого: слідчий та прокурор отримали підозру за фальсифікацію справи
“За цією схемою з липня по серпень 2022 року переведено на профспілковий рахунок 13 млн грн. На власні рахунки вони перевели понад 5,5 млн грн, чим завдали підприємству значних збитків”, — резюмують у прокуратурі.
Досудове розслідування триває.