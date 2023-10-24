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Нью-Йорк Таймс

В Херсоне разоблачили на "отмывании средств" директора "Херсонтеплоэнерго" и двух его подчиненных

Киев • УНН

 • 190925 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители объявили подозрение директору коммунального предприятия "Херсонтеплоэнерго" и двум его подчиненным. По данным следствия злоумышленники пытались присвоить более 5 млн гривен, принадлежавших предприятию. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

В Херсоне разоблачили на "отмывании средств" директора "Херсонтеплоэнерго" и двух его подчиненных

Цитата

“При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору, главному бухгалтеру и председателю профсоюзной организации одного из коммунальных предприятий областного центра”, — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным ГБР речь идет о руководительнице коммунального предприятия "Херсонтеплоэнерго".

Ей и еще двум подозреваемым по делу инкриминируют злоупотребление служебным положением, в связи с попыткой присвоения денег предприятия. По данным следствия, директор предприятия привлек своих подчиненных к плану перечисления денег предприятия сначала в качестве профессиональных взносов на счет профсоюза в банке обслуживания, а затем уже с профсоюзного счета — на собственные.

Утверждается, что соответствующие документы подписывала Председатель профсоюзной организации. Далее, на их основании, главный бухгалтер оформляла платежные поручения и выплату денег на личные счета приспешниц.

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“По этой схеме с июля по август 2022 года переведено на профсоюзный счет 13 млн грн. На собственные счета они перевели более 5,5 млн грн, чем нанесли предприятию значительный ущерб”, — резюмируют в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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