Переклали відповідальність на смертельно хворого: слідчий та прокурор отримали підозру за фальсифікацію справи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру слідчому правоохоронного органу та запорізькому прокурору за фальсифікування матеріалів справи про напад на патрульних поліцейських. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію пресслужби ДБР.
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"Працівники ДБР повідомили про підозру слідчому правоохоронного органу та прокурору Запорізької місцевої прокуратури. Вони протиправно змінили особу ключового фігуранта кримінального провадження та свідомо переклали відповідальність за організацію хуліганського нападу на поліцейських на смертельно хворого чоловіка", - ідеться у повідомленні ДБР.
Як повідомляється, кілька років тому на одному з постів Запоріжжя група молодиків із хуліганських мотивів відкрила стрільбу в бік поліцейського патруля. Хуліганів затримали - було відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу.
Розслідуванням щодо організатора нападу займався старший прокурор групи прокурорів Запорізької міської прокуратури. Проте під час його перебування у відпустці справу «забрав» інший прокурор, який почав виконувати його обов’язки, вказали у ДБР. "За змовою зі слідчим вони змінили раніше повідомлену винуватцю підозру на завідомо невинну особу - чоловіка, який на момент вчинення правопорушення перебував при смерті у лікарні", - зазначили у ДБР.
«Оборудку спільники «оформили» у суді за один день. Завдяки їхнім протиправним діям винуватець хуліганського нападу на поліцейських уникнув відповідальності, оскільки людина, на яку зловмисники поклали відповідальність, невдовзі померла у лікарні», - сказано у повідомленні ДБР.
Після скасування незаконного рішення в апеляційній інстанції, як вказано, обвинувальний акт судом повернули прокурору.
Стверджується, що справжньому винуватцю знов повідомлено про підозру. Також про підозру за ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 372 КК України повідомлено прокурору та слідчому.
Наразі продовжується досудове слідство.
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