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СБУ нейтралізувала банду рекетирів, які тримали у страху жителів Прикарпаття

Київ • УНН

 • 465326 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Служба безпеки спільно з Національною поліцією знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало жителів західних областей України. Банда діяла під контролем відомого кримінального авторитета. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН

СБУ нейтралізувала банду рекетирів, які тримали у страху жителів Прикарпаття

Деталі

Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли «рахунок» за мирне розв'язання проблеми.

У разі відмови – учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також «конфіскацією» автомобілів та нерухомості.

Зазначається, що за один рекетирський «наліт» фігуранти могли «вибити» з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті. Таким чином зловмисники намагались обкласти «даниною» місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України.

Цитата

"З початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе «на нуль», де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я," – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. За вчинення злочинів зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей

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