СБУ нейтрализовала банду рэкетиров, которые держали в страхе жителей Прикарпатья

Детали

Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали с них деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли «счет» за мирное решение проблемы.

В случае отказа – участники банды угрожали потерпевшим и их семьям’насилием и физической расправой, а также «конфискацией» автомобилей и недвижимости.

Отмечается, что за один рэкетирский «налет» фигуранты могли «выбить» из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте. Таким образом злоумышленники пытались обложить «данью» местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

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"С началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе «на ноль», где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили себе справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья," – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки во время передачи им всей суммы от потерпевшего. Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей. За совершение преступлений злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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