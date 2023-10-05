СБУ обезвредила банду, которая терроризировала жителей Кировоградской и Одесской областей.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. СБУ ведет системную борьбу с организованной преступностью, которая угрожает государственной безопасности Украины в условиях войны. В результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей нашего государства. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
группировку организовал житель Одесской области, который ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления. Злоумышленники совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество.
В случае несогласия платить «дань» бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.
Следствием установлено, что во время нападений на граждан злоумышленники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим.
Задокументировано, что уголовники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесской области, с которого затем требовали «переписать» собственную квартиру на одного из рэкетиров.
Кроме того, участники группировки продавали оружие и боеприпасы, оставленные российскими оккупантами на местах активных боевых действий.
Сотрудники СБУ задержали лидера банды и трех ее участников «на горячем» – злоумышленники пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет.
За товар бандиты надеялись получить 5,5 тыс. долларов США.
В дальнейшем они планировали постепенно распространять свое преступное влияние на различные регионы Украины.
В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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