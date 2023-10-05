СБУ обезвредила банду, которая терроризировала жителей Кировоградской и Одесской областей.

Киев. 5 октября. УНН. СБУ ведет системную борьбу с организованной преступностью, которая угрожает государственной безопасности Украины в условиях войны. В результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей нашего государства. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.