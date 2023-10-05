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СБУ знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей

СБУ знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. СБУ веде системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізовано кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей нашої держави. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

У разі незгоди платити «данину» бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

Слідством встановлено, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих.

Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали «переписати» власну квартиру на одного з рекетирів.

Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій.

Співробітники СБУ затримали лідера банди і трьох її учасників «на гарячому» – зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет.

За товар бандити сподівались одержати 5,5 тис. доларів США.

У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України.

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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