Переложили ответственность на смертельно больного: следователь и прокурор получили подозрение за фальсификацию дела
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении следователю правоохранительного органа и запорожскому прокурору за фальсифицирование материалов дела о нападении на патрульных полицейских. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию пресс-службы ГБР.
Детали
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении следователю правоохранительного органа и прокурору Запорожской местной прокуратуры. Они противоправно изменили личность ключевого фигуранта уголовного производства и сознательно переложили ответственность за организацию хулиганского нападения на полицейских на смертельно больного мужчину", - говорится в сообщении ГБР.
Как сообщается, несколько лет назад на одном из постов Запорожья группа молодых людей из хулиганских побуждений открыла стрельбу в сторону полицейского патруля. Хулиганов задержали - было открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Расследованием в отношении организатора нападения занимался старший прокурор группы прокуроров Запорожской городской прокуратуры. Однако во время его пребывания в отпуске дело «забрал» другой прокурор, который начал выполнять его обязанности, указали в ГБР. "По сговору со следователем они изменили ранее сообщенное виновнику подозрение на заведомо невиновное лицо - мужчину, который на момент совершения правонарушения находился при смерти в больнице", - отметили в ГБР.
«Сделку сообщники «оформили» в суде за один день. Благодаря их противоправным действиям виновник хулиганского нападения на полицейских избежал ответственности, поскольку человек, на которого злоумышленники возложили ответственность, вскоре умер в больнице», - говорится в сообщении ГБР.
После отмены незаконного решения в апелляционной инстанции, как указано, обвинительный акт судом вернули прокурору.
Утверждается, что настоящему виновнику вновь сообщено о подозрении. Также о подозрении по ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 372 УК Украины сообщено прокурору и следователю.
В настоящее время продолжается досудебное следствие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ нейтрализовала банду рэкетиров, которые держали в страхе жителей Прикарпатья