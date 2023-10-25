На Херсонщині знеструмлені три населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Херсонській області знеструмлені три населені пункти: Берислав, Шляхове, Томарине. Відновити електропостачання обіцяють не раніше наступного ранку. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Берислав, Шляхове, Томарине — знеструмлені. На жаль, до ранку електропостачання не вдасться відновити. Зранку енергетики візьмуться за роботу, щоб у найкоротші терміни усунути несправності”, — пообіцяв Прокудін.
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Ранком 25 жовтня Берислав Херсонської області зазнав ворожого авіаудару. А надвечір місто окупанти атакували з артилерії. Під час останнього обстрілу в Бериславі загинув підліток.
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