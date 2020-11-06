В Херсонской области за сутки выявлено 222 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,3 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 222 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1273 ПЦР-исследования и 1127 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 222 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 9 детей и 13 медицинских работников”, — написал глава ОГА.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “202 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 20 человек”.
В свою очередь, за сутки умерли четыре человека, а выписаны 69 человек.
“Поэтому сейчас в области 5249 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 2251 человек поборол недуг;
— 2884 человека инфицированы COVID-19;
— 114 человек умерли”, — резюмировал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8125 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.