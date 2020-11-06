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На Херсонщині за добу виявлено 222 хворих на COVID-19

На Херсонщині за добу виявлено 222 хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 222 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1273 ПЛР-дослідження та 1127 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 222 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 9 дітей та 13 медичних працівників”, — написав очільник ОДА.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “202 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб”.

Своєю чергою, за добу померли чотири людини, а одужало 69 осіб.

“Тож наразі в області 5 249 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 2251 людина поборола недуг;
— 2 884 людини інфіковані COVID-19;
— 114 людей померли”, — резюмував Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 440 188 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 125 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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