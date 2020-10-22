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В Херсонской области за сутки обнаружили 107 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки обнаружили 107 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Херсонской области за сутки проведено более 2,4 тыс. исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 107 новых случаев COVID-19, из которых у 5 детей и 13 медицинских работников. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“Состояние больных удовлетворительное, 98 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 9 человек”, — написал Гусев.

По его словам, за сутки умерли женщина, 46 лет, жительница Алешковского района, и мужчина, 67 лет, житель Чаплинского района. Оба имели заболевания пневмонией и COVID-19. Выздоровели за сутки 18 человек.

Сейчас в Херсонской области 2951 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавируса, из них:
— 1256 человек выздоровели;
— 1633 инфицированных COVID-19;
— 62 человека умерли.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 322 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6043 человек, из них за сутки — 116. Выздоровели — 134 898 человек, из них за сутки — 2679.

Как сообщал УНН, председатель Херсонской ОГА Гусев пошел на самоизоляцию из-за обнаружения у его нескольких сотрудников COVID-19.

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