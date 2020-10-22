На Херсонщині за добу виявили 107 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,4 тис. досліджень на виявлення коронавірусу и зафіксовано 107 нових випадків COVID-19, з яких у 5 дітей та 13 медичних працівників. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“Стан хворих задовільний, 98 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 9 осіб”, — написав Гусєв.
За його словами, за добу померли жінка, 46 років, жителька Олешківського району, та чоловік, 67 років, житель Чаплинського району. Обидва мали захворювання на пневмонію та COVID-19. Одужали за добу 18 людей.
Наразі в Херсонській області 2 951 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус, з них:
— 1 256 людей побороли недуг;
— 1 633 інфікованих COVID-19;
— 62 людини померли.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано понад 322 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу — 116. Одужали — 134 898 людей, з них за добу — 2 679.
Як повідомляв УНН, голова Херсонської ОДА Гусєв пішов на самоізоляцію через виявлення у його кількох співробітників COVID-19.