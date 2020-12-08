На Херсонщине за сутки 333 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 333 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1560 ПЦР-исследований и 1117 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 333 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 12 детей и 11 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В Херсонской ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “304 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли 12 человек: “Все имели пневмонию и COVID-19”. Добавляется, что в области есть 53 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 12 492 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 6021 человек поборол недуг;
— 6186 человек инфицированы COVID-19;
— 285 человек умерли”, — резюмировали в сообщении Херсонской ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 733 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.