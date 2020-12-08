На Херсонщині за добу 333 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 333 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
"За останню добу проведено 1560 ПЛР-досліджень та 1117 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 333 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 12 дітей та 11 медичних працівників", - мовиться у повідомленні.
У Херсонській ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "304 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб".
Зазначається, що за добу померли 12 людей: "Усі мали пневмонію та COVID-19". Додається, що в області є 53 нових одужання.
"Тож наразі в області 12 492 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 6021 людина поборола недуг;
- 6186 людей інфіковані COVID-19;
- 285 людей померли", - резюмували у повідомленні Херсонської ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 733 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.