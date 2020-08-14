В Херсонской области изъяли марихуану на почти 20 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Херсонской области задержали двух мужчин, которые выращивали марихуану в теплицах, "урожай" оценивается в почти 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Задержали двух наркодельцов, один из которых является 41-летним жителем Российской Федерации. Злоумышленники вырастили наркоплантацию в Олешковской районе. Для своей преступной деятельности мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 кг марихуаны, а также винтовку, пистолет, револьвер и все оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн грн.
По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 и ч. 1 ст. 263 УК. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Киеве у мужчины изъяли кокаин, ЛСД и экстази на около 5 млн гривен.