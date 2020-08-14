На Херсонщині вилучили марихуану на майже 20 млн гривень

"Затримали двох наркоділків, один з яких є 41-річним жителем Російської Федерації. Зловмисники виростили наркоплантацію в Олешківському районі. Для своєї злочинної діяльності чоловіки використовували 3 теплиці довжиною близько 30 метрів, в кожній з яких вирощували по 500 кущів конопель. Насадження приховували серед овочевих культур", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у підозрюваних вилучили 1500 кущів конопель та близько 40 кг марихуани, а також гвинтівку, пістолет, револьвер і все обладнання для вирощування наркотичних рослин. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн грн.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Києві у чоловіка вилучили кокаїну, ЛСД та екстазі на близько 5 млн гривень.