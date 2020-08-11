У Києві у чоловіка вилучили кокаїну, ЛСД та екстазі на близько 5 млн гривень

"Так, у межах реалізації матеріалів кримінального провадження під час огляду автомобіля Infiniti, яким керував затриманий та за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 1 кг наркотичного засобу кокаїн, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг псилоцибінових грибів (ЛСД), 0,5 кг марихуани та гашишу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мешканця Київської області було затримано за підозрою в організації системного збуту наркотичних речовин через інтернет та їх незаконному зберіганні в особливо великих розмірах.

Також були виявлені прилади для упаковки та герметизації наркотичних речовин, ваги, пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних засобів.

"Вилучені під час обшуків речовини, направлені на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 мільйонів гривень", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагадаємо, у столиці затримали організатора контрабанди кокаїну та героїну з Європи.