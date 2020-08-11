В Киеве у мужчины изъяли кокаина, ЛСД и экстази на около 5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве правоохранители изъяли у мужчины 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Так, в рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля Infiniti, которым руководил задержанный и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг наркотического средства кокаин, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибиновых грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жителя Киевской области задержали по подозрению в организации системного сбыта наркотических веществ через интернет и в их незаконном хранении в особо крупных размерах.
Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, веса, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.
"Изъятые во время обысков вещества, направлены на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Напомним, в столице задержали организатора контрабанды кокаина и героина из Европы.