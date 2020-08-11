В Киеве у мужчины изъяли кокаина, ЛСД и экстази на около 5 млн гривен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102325 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127350 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107693 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127759 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101351 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102155 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Киеве у мужчины изъяли кокаина, ЛСД и экстази на около 5 млн гривен

В Киеве у мужчины изъяли кокаина, ЛСД и экстази на около 5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 19598 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве правоохранители изъяли у мужчины 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Так, в рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля Infiniti, которым руководил задержанный и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг наркотического средства кокаин, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибиновых грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жителя Киевской области задержали по подозрению в организации системного сбыта наркотических веществ через интернет и в их незаконном хранении в особо крупных размерах.

Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, веса, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.

"Изъятые во время обысков вещества, направлены на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Напомним, в столице задержали организатора контрабанды кокаина и героина из Европы.

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