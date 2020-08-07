У столиці затримали організатора контрабанди кокаїну та героїну з Європи

"Налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим. Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну "товар" потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організатора наркотрафіка затримали у середмісті столиці під час отримання чергової посилки. Експертиза показала, що в ній знаходилося понад 200 г героїну та кокаїну на майже мільйон гривень за тіньовими розцінками.

"Наразі тривають обшуки за місцями проживання учасників групи. Кримінальне провадження здійснюється за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та притягнення до відповідальності його спільників", – повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНН, у морському порту "Південний" вилучили партію кокаїну вартістю понад 200 млн грн.