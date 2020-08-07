В столице задержали организатора контрабанды кокаина и героина из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице блокировали контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов из Европы и задержали организатора наркотрафика. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с криминальным прошлым. Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса. В Украину "товар" попадал в международных почтовых отправлениях под видом продуктов питания. Сбывали наркотики на территории области через сеть дилеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организатора наркотрафика задержали в центре столицы во время получения очередной посылки. Экспертиза показала, что в ней находилось более 200 г героина и кокаина на почти миллион гривен по теневым расценкам.
"Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников группы. Уголовное производство осуществляется по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечении к ответственности его сообщников", - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, в морском порту "Южный" изъяли партию кокаина стоимостью более 200 млн грн.