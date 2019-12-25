На Херсонщине совершено разбойное нападение на дальнобойщика
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. На дороге близ города Берислав в Херсонской области будо совершено разбойное нападение на дальнобойщика. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Автомобиля ВАЗ 2109 перекрыл проезд грузовом авто DAF. После этого неустановленные лица вышли из легковушки и подойдя к грузовику, потребовали от водителя деньги и ценности. При этом нападавшие угрожали ему пистолетом.
Водитель-дальнобойщик отдал деньги в размере около 2 тысяч гривен, а также ноутбук, телефон и видеорегистратор. После этого нападавшие сели в свой автомобиль и уехали с места происшествия.
По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Харькове полицейский обменял себя на заложницу и получил ножевые ранения.