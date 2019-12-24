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У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю та отримав ножові поранення

У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю та отримав ножові поранення

Київ • УНН

 • 35963 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, яку захопив чоловік із ножем, і отримав ножові поранення. Зловмисник затриманий та дає свідчення слідчим, а поліцейський у тяжкому стані доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 

Подія сталася сьогодні, близько 09:30 в Немишлянському районі Харкова. Вранці жителька мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж та сказав, що вона тепер його заручниця. 

Цю ситуацію побачили випадкові перехожі та повідомили інформацію на спецлінію "102". На місце терміново вирушило керівництво Немишлянського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

В ході спілкування з чоловіком поліцейські дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе в якості обміну на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її.

Поліцейський, опинившись поряд із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав’язалася розмова, поліцейський запропонував злодію закурити. Коли той відволікся на запалювання цигарки, працівник карного розшуку кинувся на злодія, але той встиг вдарити його ножем.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, правоохоронця госпіталізовано до лікарні, зараз його оперують медики. 

Зловмисника затримано, наразі із ним працюють слідчі.

Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Усі обставини події зараз встановлюються.

Нагадаємо, у серпні цього року працівник поліції отримав ножові поранення під час припинення конфлікту у харківському метрополітені і був доставлений до лікарні.

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