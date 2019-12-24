У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю та отримав ножові поранення

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, яку захопив чоловік із ножем, і отримав ножові поранення. Зловмисник затриманий та дає свідчення слідчим, а поліцейський у тяжкому стані доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.