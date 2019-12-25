На Херсонщині скоєно розбійний напад на далекобійника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. На дорозі неподалік міста Берислав у Херсонській області будо скоєно розбійний напад на далекобійника. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Автомобілю ВАЗ 2109 перекрив проїзд вантажному авто DAF. Після цього невстановлені особи вийшли з легковика та підійшовши до вантажівки, почали вимагати від водія гроші та цінності. При цьому нападники погрожували йому пістолетом.
Водій-далекобійник віддав гроші в розмірі близько 2 тисяч гривень, а також ноутбук, телефон та відео реєстратор. Після цього нападники сіли у свій автомобіль та поїхали з місця події.
За фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.
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