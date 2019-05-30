В Херсонской области разведчики прошли тактико-специальные учения

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Херсонской области на Тендровской косе состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.