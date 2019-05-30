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На Херсонщині розвідники пройшли тактико-спеціальні навчання

На Херсонщині розвідники пройшли тактико-спеціальні навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Херсонській області на Тендрівській косі відбулися тактико-спеціальні навчання розвідників 73-го морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

"Відбулися тактико-спеціальні навчання розвідників 73-го морського центру спеціального призначення (73 МЦСпП) на Тендрівській косі. Травень 2019 року", - йдеться в повідомленні.

В навчаннях розвідників ССО було задіяно середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС ЗСУ.

Як повідомляв УНН, масштабні антитерористичні навчання відбудуться на Закарпатті.

Нагадаємо, СБУ проводить антитерористичні навчання у Запорізькій області.

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