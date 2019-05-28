СБУ проведе антитерористичні навчання у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Запорізькій області 29-31 травня Служба безпеки України проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Про це повідомила прес-служба управління СБУ в області, передає УНН.
"Упродовж 29-31 травня 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Запорізькій області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання", - йдеться в повідомленні.
Так, тренування пройдуть в районі населених пунктів Новоолександрівка, Степне, Лежине, Новооленівка, Кушугум, Григорівка та Растуще в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спецтехніки та озброєння.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.
"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - попередили у СБУ.
Жителів і гостей регіону закликали зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у місті спецпризначенців і військових та з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Нагадаємо, в Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" провели чергові навчальні маневри.