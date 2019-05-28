Українські броньовані катери провели випробування у Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" зі складу провели чергові навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.
В ході навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.
Як повідомили у ООС, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій в районі відповідальності.
Нагадаємо, в Україні випробували крилату ракету "Нептун".