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В Україні випробували крилату ракету "Нептун"

В Україні випробували крилату ракету "Нептун"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На одному з військових полігонів на Одещині ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" пройшов вогневі випробування. Про це повідомляє прес-центр Укроборонпрому, передає УНН.

Зазначається, що під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети.

Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність.

Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту.

В Укроборонпромі зазначили, що саме цей параметр є одним із найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та перехопити крилату ракету. Тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею, що значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення.

Водночас були замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Україна провела чергові випробування ракет "Вільха".

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